La place Crawez à Dampremy, envisagée comme un parc

La place Crawhez doit prendre des allures tout autant de petit parc urbain que de place dédiée au charroi et au trafic routier. Les travaux prévoiront, évidemment, la réfection complète de la place, pour lui donner cette fonction de jonction verte, dans ce quartier jouxtant la chaîne des terrils, et à quelques pas du cimetière local et du parc Elio Ivan. Les aménagements laisseront donc la part belle aux espaces déminéralisés, voire à de véritables coins de verdure. Les arbres existants seront conservés au maximum, de nouvelles plantations délimiteront les zones de stationnement et les zones herbeuses. Une aire de jeux sera aménagée et des bornes amovibles limiteront l’accès à la place.