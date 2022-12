Charleroi: un bien triste Noël pour les animaux

Si les chiffres seront arrêtés en janvier prochain, cela ne fait aucun doute. Le taux d’abandon pour l’année 2022 reste particulièrement élevé. "Cela peut s’expliquer de différentes manières. Le nombre de saisies a été important et il y a eu aussi l’effet de la crise sanitaire. Les gens ont fait rentrer des animaux dans leurs foyers au début de la crise puis les ont abandonnés", ajoute la présidente.

Lapins et chiens en tête

Si du côté de la chatterie, les cages étaient plus vides que les autres années, on ne peut pas en dire autant côté chenils. "Nous avons hébergé environ 1600 chiens et 1300 chats cette année. On peut observer, plus qu’à l’habitude, un grand nombre de lapins abandonnés", souligne Michèle Vandersmissen.

Les partenariats développés sont par ailleurs bénéfiques pour les adoptions. La S.P.A. a notamment mis en place un projet en collaboration avec le CPAS de Charleroi mais aussi avec différents homes et hôpitaux de la région. "L’an prochain, nous allons développer une action avec une section de soins palliatifs. Les communes prennent plus en considération le bien-être animal en mettant en place des échevinats ou commissions spécifiques. Nous organisons par exemple des balades canines et des journées spéciales à Courcelles, Farciennes et Fontaine-l’Évêque, notamment", dit la présidente.

Sur les étals du marché de Noël, les visiteurs pouvaient trouver cette année un jeu de société "Puissance 4" à l’achat duquel cinq euros sont rétribués à la S.P.A. La société encourage le public à s’inscrire comme sympathisant. Les cotisations permettent un certain nombre d’avantages sur l’année. Les dons en nourriture sont une fois encore plus qu’encouragés à l’approche des Fêtes de fin d’année.