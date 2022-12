Charleroi: des mesures de mobilité pour les fêtes

On en est bien conscient, du côté de la Ville de Charleroi: cette période des fêtes de fin d’année, avec ses ouvertures supplémentaires de magasins et ses ruées de shopping de dernière minute, ne manque jamais de causer des soucis, embouteillages, ralentissements, accrochages, dans l’intra-ring et autour des pôles commerciaux carolos. C’est acquis: dès ces prochains jours, la Police de Charleroi déploiera des effectifs aux endroits les plus sensibles ; à savoir, avant tout, aux shoppings Ville 2 et Rive Gauche ainsi qu’à City Nord, à Gosselies, et autour de Belle Fleur, à Couillet. Préventives avant tout, ces équipes de terrain pourront sans mal passer à la répression, le cas échéant.