Une vingtaine de contrôles qualité

Sur le principe, Settas n’a rien inventé. " C’est la technique de la cire perdue " , explique Ronald Claeys, directeur qualité de Castingpar. Le processus est bien connu. On injecte de la cire dans une (coûteuse) matrice. Des éléments sont alors ajoutés à la forme en cire obtenue pour permettre par après la coulée de titane. L’ensemble de cire est ensuite recouvert d’une quinzaine de couches successives de barbotine qui formera la céramique servant de moule lors de la coulée de titane en fusion à 1200°. Celle-ci se fait dans un four rotatif, par coulée sous vide par centrifugation. " Ce procédé améliore très nettement les qualités physiques de la pièce. Ce four rotatif est notre spécificité, avec notre capacité à prévoir les retraits du métal quand il refroidit " , confie le directeur qualité.