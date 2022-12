Place Destrée à Gilly: des travaux dès le premier semestre 2023

Pour rappel, les intentions du projet sont de faire du site de la place Destrée une nouvelle centralité pour Gilly, un point de repère et de vie communautaire. Il s’agira de créer un grand parc public végétalisé qui viendra relier toutes les fonctions existantes sur le site et autour de celui-ci ; créer une place centrale à la place du parking actuel et donner la possibilité à de futurs projets pour compléter l’aménagement des espaces publics. En amont, une consultation citoyenne avait été réalisée. Celle-ci a permis de mettre en avant différents points.

En matière de sport, la proposition entend réaménager les équipements existants et promouvoir de nouvelles architectures capables sur le site et de développer des infrastructures sportives confortables et accessibles à tous.

Pour ce qui concerne le paysage, c’est une série d’interventions qui est prévue, qui invitera les riverains à prendre part activement au projet paysager afin de s’approprier l’écosystème urbain.

Le mobilier urbain, enfin: le parc de la place Destrée sera ponctué de mobilier spécifique spécialement dessiné pour remplir des fonctions sportives et de loisirs.