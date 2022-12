Charleroi voit la vie en rouge pour le don de sang

L’échevine a, de plus, joint le geste à la parole puisqu’elle a réservé le centre de transfusion, ce mardi 13 décembre, de midi à 18 heures. "Pour montrer l’exemple, le président du CPAS, Philippe van Cauwenberghe, des agents du CPAS et la Ville, ainsi que moi-même, avons donné notre sang. Nous avons même été rejoints par le Père Noël en personne".

L’appel est donc désormais lancé à tous les citoyens et toutes les citoyennes. La responsable du centre de don, Sophie Druart, insiste: "Nous devons récolter 400 poches de sang par semaine pour pouvoir répondre à la demande constante hebdomadaire des hôpitaux de la région de Charleroi". Une fois n’est pas coutume, l’ASBL a dès lors mis en place un petit concours, pour l’ultime semaine de l’année, toujours plus pauvre en dons car les collectes mobiles, sur le terrain, ne sont pas organisées pendant les vacances scolaires: du 26 au 31 décembre, un compteur va donc suivre, au sein du centre de don fixe, au 31, boulevard Zoé Drion, le nombre de pochettes prélevées. "Et si, le vendredi 31, à 19 heures, nous avons bien atteint, et espérons, dépassé, les 400 poches de sang prélevées, nous organiserons un tirage au sort, le lundi 2 janvier 2023, à l’issue duquel trois donneurs ou donneuses qui se sont présentés pendant cette dernière semaine remporteront une bouteille de vin mousseux régional de qualité".

Les dons de sang s’effectuent sans rendez-vous, sur le site du boulevard Zoé Drion, les lundis et vendredis de 9h à 19h et les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13 h. Il faut être âgé d’au moins 18 ans, peser plus de 50 kilos, être en bonne santé et avoir bien mangé et être hydraté avant le don, pour pouvoir donner son sang.