Charleroi: une jeune femme agressée dans sa salle de bain

Le 3 septembre 2020, Sonia (prénom d’emprunt) pensait simplement passer une soirée tranquille en compagnie de Silvestro, l’ami de ce dernier et une amie à elle. Ils devaient juste regarder un film. Au final, cette banale soirée a conduit la jeune femme à se constituer partie civile… Alors qu’elle se penche pour vider l’eau contenue dans la baignoire, Sonia est soudainement sexuellement agressée. "Il avait son pantalon baissé quand elle s’est penchée pour vider le contenu de la baignoire. Le prévenu l’a étranglée, a commencé à lui toucher les seins et tenté de mettre sa main dans son pantalon", précise le substitut Signor. À son retour dans le salon, Silvestro aggrave son cas en exhibant son sexe et en demandant à l’amie de Sonia de lui faire une fellation. Finalement, c’est le copain du prévenu qui doit intervenir pour mettre fin au comportement déviant de son ami et quitter les lieux.