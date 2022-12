Charleroi: la Wallo'mobile chante à nouveau Noël

Malgré le peu de recul historique, on peut pourtant déjà l’affirmer: la pandémie de coronavirus et ses mesures sanitaires strictes n’auront pas apporté que du négatif, même pour la sphère culturelle. Preuve en sera à nouveau donnée, dans quelques jours, par la Wallo’mobile, projet qui avait été mis sur pied par le Centre culturel l’Éden, le CPAS de Charleroi et l’ASBL "El Bwesse a Téyate" pour amener un peu de joie et de bonne humeur aux Aînés, pendant les périodes de confinement des maisons de repos. Ces restrictions sanitaires ne sont plus d’actualité mais la Wallo’mobile reste plus que jamais mobilisée: elle sillonnera les rues de Charleroi du 26 au 30 décembre, pour une nouvelle, et joyeuse tournée, qui mêlera allégrement airs traditionnels du répertoire wallon et chants de Noël de circonstance.