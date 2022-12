Samedi, c’est le noël des Mômes

Le parcours, cette année, comptera sept arrêts, pour former une boucle qui démarrera de la Maison de la Laïcité, au 31 de la rue de France pour ensuite y revenir. Cet arrêt numéro 1 permettra aux familles de découvrir les activités mises sur pied au sein de la Maison de la Laïcité mais aussi au cœur du Centre culturel L’Eden. L’arrêt 2, à la place de la Digue, sera avant tout festif et gourmand: il dessert le village de Noël. L’arrêt 3, à la place Verte, donnera accès à la patinoire mais aussi au Quai 10, où des séances pour enfants seront proposées ; au Vecteur, rue de Marcinelle, où un spectacle musical démarrera à 13 heures avant un grand goûter à 14h et à la Maison du Conte, dans les murs du Marignan, où des contes, dès 5 ans, seront déclamés, à 16 h. L’arrêt 4, au boulevard Mayence, risque bien de voir passer une foule importante: ce samedi sera la première occasion de visiter le Musée des Beaux-Arts entièrement repensé, enfin installé dans des locaux qui lui sont propres ; ce sera aussi, et surtout, le moment de visiter, gratuitement, la grande exposition "Dupuis: la fabrique de héros, 100 ans de 9e art au Pays Noir". L’arrêt 5 se fera à la rue de la Neuville, pour accéder à la crèche Dourlet ; là, les activités proposées par le service Petite Enfance commenceront dès 1 an. L’arrêt 6 visera plutôt les plus grands, à la rue du Spinois, en desservant la Mado, la Maison de l’Adolescent. L’arrêt 7, enfin, au boulevard Defontaine, permettra d’accéder à l’école Cobaux et à la bibliothèque Rimbaud, où de nombreuses ASBL et Maisons de jeunes seront mobilisées. Atelier boulangerie, confection de truffes en chocolat mais aussi jeux sportifs sont au programme.

Enfin, la bibliothèque Langlois, en plein campus de l’UT, proposera également plusieurs activités, dont une chasse aux trésors, sur réservation au 071/55 21 00.