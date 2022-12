Installation artistique à Charleroi : un canari à votre écoute

Au 14, le lettrage sur la vitrine annonce la couleur: "Mon canari à votre écoute, il n’en sifflera mot à personne". Et c’est bien la promesse lancée aux passants du Passage de la Bourse, aux chalands du Shopping Rive Gauche: prendre le temps, quelques secondes, de venir se poser près de ce canari, dans sa cage, et de lui partager quelques mots, états d’âme, espoirs, ressentis, en ces moments qui peuvent être anxiogènes et créateurs de stress, entre l’envie de réussir son réveillon et la course aux derniers cadeaux.

L’installation est signée Magali Baribeau-Marchand, artiste plasticienne québécoise, qui vit ici sa restitution de résidence artistique. Pour rappel, le BPS22 est engagé dans un partenariat à long terme avec le centre d’art contemporain Bang, à Chicoutimi, dans la Belle Province. C’est début 2020 que l’artiste canadienne avait été désignée pour cette résidence en terres carolorégiennes et wallonne. Mais, entre-temps, les confinements sanitaires sont passés par là et c’est donc en cette fin 2022 que le grand public peut découvrir la proposition audacieuse de l’artiste.

Cette dernière livre d’ailleurs sa vision, dans une note d’intention qui évoque aussi le canari que les mineurs de fond emportaient avec eux sous terre, pour prévoir les coups de grisou: "La métaphore du canari dans la mine oriente mes explorations artistiques et ma recherche conceptuelle. Faisant de la sensibilité de l’oiseau mon sujet de travail, je propose de partager une expérience de présence avec le public, celle de cohabiter temporairement avec mon canari, dans cet espace aménagé au Passage de la Bourse". Pendant ce temps, Magali Baribeau-Marchand poursuivra son travail, à la fois en texte et en vidéo. Par contre, l’artiste s’y engage: aucune des confessions confiées au canari ne sera filmée, tout restera entre l’oiseau et la citoyenne, le citoyen qui lui parle.

L’installation est donc visible au 14 du Passage de la Bourse, de 10h à 18 h, tous les jours, week-end compris. Et c’est gratuit.