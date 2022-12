Charleroi: les espaces de coworkings ciblés par les mesures d'économie

Et c’est bien ce qui interpelle: le gouvernement wallon a mis tout le monde au pied du mur. Sans préavis, difficile d’adapter son business model. Cela va sans doute aussi amener des starters à rester à la maison. Or, on le sait: la communauté constitue une valeur ajoutée dans la création d’une activité économique. Cela permet de se confronter au marché, de tester ses services et produits auprès de clients potentiels, de se faire conseiller ou accompagner.

Rappelons-le: le chèque coworking représente une aide plafonnée à 5 000 € pendant une durée maximale trois ans. Il permet à ses bénéficiaires de ne payer que 20% du coût de leur abonnement. Le coworking de Charleroi Entreprendre (à l’espace Tresignies, boulevard Général Michel) accueille 70% de porteurs de projets. "Nous en sommes à la troisième génération, explique son coordinateur-animateur, Frédéric Wins. Sans le chèque, nous risquons de perdre des renouvellements d’abonnements."

La structure d’accueil est en plein travaux. L’offre de services va y être revue en profondeur. Interrogé sur la décision de son gouvernement wallon, le vice-premier MR wallon en charge de l’Économie et du Numérique, Willy Borsus, invoque d’abord l’impérieuse nécessité de réduire les dépenses publiques. "Une économie structurelle de 250 millions€ a été intégrée au budget 2023, note-t-il. Nous la mettons en œuvre."

Pourquoi avoir voulu aller si vite en besogne ? Une période transitoire, un délai de préavis n’auraient-ils pas été judicieux ? Pour répondre, le ministre Borsus s’appuie sur les chiffres de 2021: pour toute la Wallonie, le chèque coworking a été attribué à 161 bénéficiaires alors que 982 demandeurs se sont vu octroyer l’aide à la croissance d’entreprises, et 2 400 l’aide à la création. "Dans le cadre de notre objectif de rationalisation, nous avons resserré les interventions sur les politiques les plus utilisées", indique-t-il.