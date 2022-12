Charleroi: détention et vente de cannabis et de cocaïne

En février dernier, Jason (prénom d’emprunt) a intégré le parcours. Cité à comparaître devant la justice, il a accepté de se reprendre en main via la CTT après avoir détenu et vendu du cannabis et de la cocaïne. Durant neuf mois, l’homme a eu une activité plutôt lucrative. "Le jour de la visite domiciliaire, 44 grammes de cannabis ont été découverts, ainsi que 1 080 €", rappelle la substitute Schampaert.

2-3 grammes par jour

En aveu des faits, également pour une culture de cannabis à son domicile, Jason a confirmé être un consommateur d’herbe (2-3 grammes/jour) et de manière festive de cocaïne. Consommation rapidement stoppée par l’homme, en juin dernier, soit quelques mois après son intégration à la Chambre de traitement de la toxicomanie. Ce mardi matin, la Chambre particulière s’est penchée sur le rapport de clôture du parcours au sein de la CTT.

Jason est l’exemple type du justiciable qui a su saisir pleinement la chance qui lui a été octroyée. "Tout s’est très bien déroulé, avec des analyses à temps et un suivi thérapeutique menés à son terme", se félicite l’assistante de justice. Le sentiment de fierté est également partagé par la substitute Schampaert. Si initialement, une peine d’un an de prison avait été requise contre Jason, le parquet ne s’oppose désormais pas à lui octroyer une mesure de faveur: peine de travail ou sursis simple. "Et cela compte tenu du parcours au sein de la CTT, mais aussi du casier judiciaire du prévenu qui a déjà obtenu une suspension du prononcé en 2019 pour des faits de même nature."

Me Druart, à la défense, partage le même avis en sollicitant une peine de travail. Tout en soulignant l’efficacité de la Chambre de traitement de la toxicomanie.

"Je dis bravo, du fond du cœur et sincèrement. Je pense sincèrement que quand les choses sont mises en place, cela marche tellement bien. Tous les feux sont au vert, il s’est désormais repris en main."

Jugement mi-janvier.