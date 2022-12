Charleroi : Petzi parrain du record du monde de la plus haute pile de crèpes

Le premier d’entre eux, c’est Petzi. Vous savez, ce personnage animalier enfantin de BD créé dans les années 50 par Vilhelm et Carla Hansen. L’ourson gourmand, qui a repris le cours de ses aventures voici cinq ans sous la plume de l’auteur dessinateur Thierry Capezzone, sera la mascotte du challenge. Ce qui lui vaudra de s’afficher en grand sur la façade vitrée du centre commercial Rive Gauche à Charleroi, partenaire de l’opération qui connaîtra son apothéose le samedi 13 mai, à la fin des vacances de Pâques.

Grâce aux sponsors, aux élèves et aux profs d’un institut de formation ou d’une école hôtelière, grâce aux Carolos qui se porteront volontaires, grâce enfin à Didier Colart de l’entreprise DicoGames à la base de ce projet, les crêpes seront préparées dans les règles de l’art culinaire pour être méticuleusement empilées sur une hauteur d’1m20, jamais encore homologuée au Guinness Book. Il suffirait d’ailleurs d’un mètre et deux centimètres pour s’emparer du dernier record établi en 2016 au Royaume Uni, avec 101,8 centimètres.

Le dessinateur en classe

L’idée est née d’une rencontre virtuelle entre Didier Colart et Thierry Capezzone. Nous avons contacté ce dernier au Danemark, où il vient de terminer son cinquième album de Petzi. Les droits d’exploitation de l’image appartiennent au parc d’attractions de Tivoli, à Copenhague, qui a accepté de les céder pour cette cause qui renforcera la popularité du héros de BD en Wallonie et singulièrement à Charleroi, berceau de l’école de Marcinelle et des éditions Dupuis où Thierry avait eu l’occasion de travailler comme assistant sur l’Agent 212.

"Pour éduquer les enfants au neuvième art, l’auteur dessinateur s’est engagé à donner de son temps dans une rencontre avec une classe d’une école de la région, détaillent les organisateurs du défi. Celle qui aura formulé les motivations les plus convaincantes pour accueillir le père de substitution de Petzi."

Appel à marques d’intérêt est lancé à toutes celles et tous ceux qui veulent en être les artisans ou les complices.

Fabrizzio Padovan, président de Shop’in Charleroi. shopincharleroi@gmail.com