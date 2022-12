Selon les policiers, l’homme détenu effectuait les cent pas devant une sandwicherie avenue Jules Henin à la ville haute et semblait chercher du regard des personnes présentant un profil bien particulier de toxicomane.

Dans le pull du prévenu, les policiers ont finalement découvert 11 boulettes, soit plus de 4 grammes de cocaïne et plus de 5 grammes d’héroïne, ainsi que des messages laissant étrangement penser à une activité de vente dans l’un de ses GSM.

Face à la justice, Athemane ne contestait pas la détention des deux produits stupéfiants. Par contre, la vente était vivement contestée. Le prévenu jurant avoir volé la marchandise planquée dans un sachet et appartenant à un vrai dealer.

Condamné à 18 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans, Athemane a aussi été condamné pour la vente. Son ADN avait été relevé sur les produits cachés dans le fameux sachet.