Sur place avec un SMUR, deux ambulances et une citerne en renfort, les pompiers sous les ordres du lieutenant Gelpi et des adjudants Gilbou et Culot sont arrivés alors que le premier étage était en feu. On ignorait s’il restait des gens dans l’immeuble mais celui-ci était en cours d’évacuation.

L’incendie a pris dans un espace avec un canapé et a visiblement couvé longtemps avant de commencer à être visible. Il a heureusement pu être rapidement maîtrisé. Il n’y a eu aucun blessé ni personne intoxiquée. Il faudra par contre reloger les locataires de l’appartement en question, devenu inhabitable.

Constat: police locale de Charleroi.