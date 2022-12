FGTB Charleroi : d’efficaces prises de rendez-vous en ligne pour les chômeurs

Depuis juin dernier, la fédération a basculé dans un nouveau dispositif. Trois possibilités sont offertes pour prendre des rendez-vous: depuis le site Internet de la FGTB carolo, avec un agenda partagé qui permet à chacune et chacun de choisir la date et l’heure la plus appropriée. Par téléphone à l’un des deux numéros suivants: 071/231 231 (répondeur permanent avec arborescence) ou 071/231 250 (mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30). Enfin en se présentant à la réception. "Actuellement nous sommes sur des délais de 8 à 10 jours ouvrables, soit approximativement deux semaines", poursuit Benoît Trigalet. Une dizaine de travailleurs sont mobilisés pour accueillir les affiliés et traiter leurs demandes, les lundis, mercredi et vendredi matin. Ce système a fait retomber le stress et la charge psychosociale.

Selon la nature des demandes, les durées sont automatiquement adaptées: 15 minutes en règle générale et 30 pour l’ouverture de dossiers d’inscription. En plus du siège de la FGTB de Charleroi dans la tour du Left Side Business Park, quatre antennes locales assurent des permanences à Jumet, Courcelles, Châtelineau et Gozée.

Dans le sud Hainaut, deux bureaux sont également actifs à Beaumont et Chimay. En l’espace de six mois, plus de 8 000 rendez-vous ont été fixés. Les absences sont allées en décroissant, pour ne plus représenter que 3,5% du total en novembre soit 57 rendez-vous non honorés. En moyenne, 60% des rendez-vous ont été pris en ligne. La fédération de Charleroi Sud Hainaut compte près de 18 800 adhérents qui bénéficient du chômage. La complexification des dossiers et des législations impose une connaissance approfondie de la matière. Le personnel est ainsi appelé à suivre une formation de remise à niveau tous les mois.

L'accompagnement des chômeurs sera évalué

Vincent Pestieau, vous êtes secrétaire fédéral de la FGTB Charleroi Sud Hainaut. Combien de paiements le service chômage effectue-t-il en moyenne tous les mois ?

Je dirais entre 18 000 et 20 000. Avec les confinements, nous avons connu des pics à 26-27 000, le chiffre est heureusement retombé. Le chômage reste un phénomène conjoncturel. Structurellement pourtant, on observe une légère diminution de la jauge, mais c’est surtout lié à des pratiques d’exclusion des droits, notamment à l’égard des jeunes.

Les sanctions sont-elles plus importantes à Charleroi qu’ailleurs ?

En Wallonie, elles sont en tout cas sans comparaison avec les résultats de Bruxelles et de Flandre. Dans un rapport récent, il apparaît que 97% des exclusions définitives décidées en Belgique depuis 2017 l’avaient été en région wallonne, soit plus de 6 250 contre 116 pour le VDAB et 82 pour Actiris. Cela ne manque pas de nous interpeller.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, la matière a été régionalisée. Et un décret wallon prévoit de transférer le travail d’accompagnement des chômeurs au Forem à partir de janvier. Quel impact cela aura-t-il sur les demandeurs d’emploi ?

C’est impossible de le dire aujourd’hui. J’espère pouvoir vous apporter une réponse dans six mois, quand nous aurons du recul. Une certitude: les exclusions définitives ne favorisent pas le retour à l’emploi, tous les indicateurs socio-économiques le confirment. Nous allons donc nous montrer particulièrement attentifs à la façon dont le décret va être mis en œuvre. Le dispositif sera évalué.

Charleroi et le sud Hainaut sont-ils défavorisés ?

Le taux d’emploi est à la traîne, mais nous avons de formidables atouts ! Je pense à nos centres d’insertion socioprofessionnelle comme la Mirec, le pôle de reconversion, la Funoc, les entreprises de formation par le travail. Ce sont des leviers de redressement sur lesquels nous devons nous appuyer davantage, et qui peuvent aider nos demandeurs d’emploi à reprendre pied dans le travail !