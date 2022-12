Charleroi: une claque avant un coup de couteau au visage

Ce jeudi après-midi, Fethi a profité de son passage devant le tribunal correctionnel pour son opposition pour revenir en quelques mots sur le déroulement de la rixe. "Ils étaient défoncés, moi j’étais juste fatigué. Ils sont venus me demander des médicaments", explique Fethi, qui évoque également des provocations. Ce dernier, âgé d’une vingtaine d’années, admet alors avoir asséné une claque à l’un des protagonistes. "Après, l’un d’entre eux a sorti un couteau et m’a donné un coup avec", ajoute l’opposant. L’auteur de ce coup au visage est Oussama, condamné pour les faits.

En état de récidive, Fethi fut lui condamné à un an de prison. Via son opposition, ce dernier espère obtenir une peine plus clémente pour la claque assénée lors de la bagarre. Un sursis ? Pas possible, puisqu’il présente des antécédents judiciaires l’empêchant d’obtenir pareille mesure de faveur. Pour le parquet, la seule possibilité reste la peine prononcée, "loin d’être déraisonnable". Jugement dans deux semaines.