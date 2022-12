Charleroi: la foire d'aout en quête d'un nouveau lieu

Ce n’est plus possible aujourd’hui. L’ouverture des chantiers de rénovation urbaine les a en effet contraintes à déménager. Et c’est là que ça se complique: la question de leur relocalisation se pose encore et toujours pour les autorités locales. Depuis l’annonce des travaux de réaménagement de la ville-haute, différents sites de remplacement ont été proposés. Dans l’intra-ring, en bordure immédiate, en dehors. Mais aucun n’a emporté l’adhésion. Et d’ailleurs, un terrain disponible une année ne l’est plus forcément la suivante.

Interrogée sur les intentions de la Ville par les conseillers Thomas Lemaire (PTB) et Nicolas Kramvoussanos (indépendant), l’échevine Babette Jandrain en charge des Fêtes explique dans le dernier bulletin des questions écrites qu’une solution qui s’est avérée excellente peut apparaître désastreuse à l’édition suivante. C’est précisément ce qui s’est produit pour la foire d’août à Gilly. L’an dernier, l’accueil de l’événement sur la place Destrée avait été couronné de succès. Les résultats ont été décevants cette année. Et comme cette place va être reliftée, il est inenvisageable de retenter le coup.

Déplacer le champ de foire sur l’ancien site de Caterpillar à Gosselies comme on l’avait fait quelques mois plus tôt pour la foire de Pâques ? La superficie n’est nullement adaptée, selon l’échevine. On parle en effet de fêtes de tailles différentes, le terrain de l’ex usine est surdimensionné pour la foire d’août. Il faut donc rechercher un lieu mieux adapté qui agrée les exploitants.

Plusieurs pistes ont été mises à l’étude. Parmi elles, certaines ont été écartées comme celle du parking P2 des Expos, insuffisamment équipé en bornes d’alimentation électrique et sans arrivée d’eau. Si le retour de la foire de Pâques au siège de Caterpillar à Gosselies est espéré, cela ne pourra se faire que provisoirement, dans l’attente de l’ouverture des travaux d’aménagement du futur parc Legoland. À ce niveau-là non plus, on n’a pas de vision sur le calendrier.