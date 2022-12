Charleroi: le pays des merveilles sur scène

L’échevine de l’Enseignement, Julie Patte, souligne "l’importance de permettre aux enfants l’accès à la culture et à une éducation artistique dès le plus jeune âge. En plus, cette collaboration permet de décloisonner différents niveaux d’enseignement et de réunir écoliers et élèves autour d’un projet commun, tout en faisant connaître la diversité et les compétences de notre enseignement artistique communal". Concrètement, le projet, baptisé A Piacere, s’inscrit dans le processus PECA, le parcours d’éducation culturelle et artistique inscrit dans le nouveau Pacte d’excellence de l’enseignement francophone. Un premier pas, symbolique mais important, a été franchi hier soir: les enfants et adolescents qui participent à "A Piacere" ont partagé une soirée jazz, au PBA ; ils y ont vu l’adaptation musicale d’Alice au Pays des Merveilles par The Amazing Keystone Big Band. Désormais, les participants connaissent leur échéance: ils joueront, le 31 mai prochain, en la salle des congrès du PBA, le spectacle qu’ils ont commencé à concevoir et écrire, tous ensemble, lors de cours qui sont prévus pour eux au sein des académies carolorégiennes. Les écoles participantes sont le CECS La Garenne, l’école de l’Alouette, l’école du Nord et l’école du Roton.