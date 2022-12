Charleroi: le parc Mandela interdit aux voitures

Pour rappel, depuis le lancement des chantiers de rénovation urbaine de la ville-haute, le château de Monceau s’est substitué à l’hôtel de ville de Charleroi pour la célébration des mariages. Dans ce cadre, il a toutefois été décidé de tolérer le va-et-vient de véhicules venus déposer des personnes à mobilité réduite, ainsi que les couples devant échanger leurs consentements.

Dans un souci de simplification et d’efficacité du service, les unions sont officialisées dans chacun des districts: le mardi après-midi à la maison citoyenne de Gosselies, le mercredi après-midi à celle de Gilly, le vendredi après-midi à Marcinelle, le samedi matin à Marchienne-au-Pont et le samedi après-midi au château de Monceau-sur-Sambre, où il arrive que 13 couples soient accueillis à la suite les uns des autres, ce qui suscite forcément beaucoup de mouvement.

Par facilité, des familles au complet s’invitaient en voiture dans le parc. Cela occasionne non seulement des embarras de circulation, mais constitue une menace pour la sécurité et la convivialité du lieu. Afin de fluidifier les déplacements autour du château et apaiser la mobilité dans le parc, le bourgmestre a annoncé son intention de faire respecter le code de la route. L’article 108 du règlement général de Police lui permet de déroger à l’interdiction totale. Une tolérance sera donc appliquée mais comme le souligne Paul Magnette, la Police locale a été chargée d’effectuer des contrôles et de verbaliser les infractions. Une attention particulière lui sera demandée dans le cadre des événements et cérémonies qui se déroulent au château.