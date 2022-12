Sept membres d'une bande de Charleroi condamnés

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Ricardo G, né en 1978 et connu sous plus de 30 alias, à quatre ans d’emprisonnement ferme. Son complice Patrick S., né en 1988, écope de la même peine par défaut et son arrestation immédiate a été ordonnée. Des peines de trois ans de prison sont également infligées à Téo K., Zooran E., Nenad M. et Dragan K., tandis qu’Anna D. écope de deux ans d’emprisonnement. Les sept prévenus étaient poursuivis pour avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, au début de 2021. La bande était basée à Charleroi et est impliquée dans plusieurs vols avec violence commis en Flandre, dans le Hainaut et en Brabant wallon. Prises en filature par la police fédérale, deux voitures de l’association avaient été interceptées le 11 mars 2021 dans la région d’Arlon.