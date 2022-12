L'impromptu, ce mini-cabaret de l'intra-ring de Charleroi

Ouvrir une salle de spectacles en pleine zone de travaux, et qui plus est au lendemain d’une crise sanitaire particulièrement éprouvante pour le secteur de la Culture: il fallait être fou pour oser un truc pareil. À six, ou plutôt six et demi avec le petit Lucien, 5 mois, ses parents Jérôme Roose et Tiffany Delguste, leurs associés Viktor Bonnet et Emmanuel Deckers, rejoints plus tard par Blandine et Nicolas Di Tomasso, ont relevé le défi. Avenue de l’Europe à Charleroi face au palais des expos en rénovation, le théâtre L’Impromptu a lancé sa première saison en septembre dernier, au rez-de-chaussée d’un immeuble où la jauge évolue entre 15 et 45 places. "On est quelque part entre le cabaret théâtre et le théâtre à la maison, explique Jérôme Roose. Pour avoir expérimenté les scènes de petits cabarets théâtres à Paris, je trouvais que ça manquait dans ma ville", poursuit le Carolo, qui avoue: "Nous avons donc conçu et développé le projet dans l’intra-ring urbain, là où six autres opérateurs étaient déjà actifs. À deux cents mètres du PBA et de l’Éden, à proximité du Marignan, de la Guimbarde, du Comedy Central et du Poche, à quelques kilomètres de la Ruche, du Petit Théâtre de la Ruelle et des centres culturels, nous avons aménagé l’Impromptu pour en faire un lieu de rencontre et d’échanges. Ici, on joue quasiment au milieu du public, on est à moins d’un mètre de lui, presque les yeux dans les yeux: c’est ce qui nous avait tant manqué à nous les comédiens pendant la période du covid où nous étions tenus à la distanciation sociale. Et je pense en effet que ce lieu faisait défaut dans l’offre carolo."