Le mode d’emploi pour devenir bénévole

La coordinatrice dit avoir vu évoluer le bénévolat, au fil des années: "Il y a 25 ans, il consistait à se mettre durablement au service d’une cause. Il est désormais plus ponctuel: besoin de donner du sens à sa vie à un moment donné, envie d’utiliser efficacement son temps libre, recherche de valeurs, les motivations sont nombreuses." Les implications sont plus courtes, il faut donc recruter plus souvent et tout le temps, au travers de plateformes numériques comme Give a day, le "tinder" du volontariat.

Du côté des associations, il y a un devoir d’encadrement et de formation. "Notre ASBL est ainsi confrontée à la complexification des pro blématiques liées au sans-abrisme: logement, santé mentale, assuétudes, ruptures familiales, isolement social, il faut prendre la mesure de tout ça dans l’accueil et l’accompagnement. La succession de crises que nous avons traversées et continuons à vivre fragilise les engagements: certains de nos volontaires de longue date n’ont plus les moyens de prendre en charge le coût de leurs déplacements, ça devient un obstacle à leur venue. Enfin, il faut préparer les nouveaux à une confrontation à des situations pénibles, parfois la misère et la détresse absolues. Au sein de notre ASBL, tout engagement est soumis à l’adhésion à nos valeurs et à notre vision de l’accueil. Aucun prérequis n’est imposé. Chacun vient avec sa bonne volonté, sa disponibilité".

Pour pouvoir trouver sa place au sein de l’équipe du Rebond, il faut pouvoir quand même se libérer un demi-jour par semaine au minimum. Contact peut être pris au 071/30 23 68 ou de préférence par mail à l’adresse contact@asblcommecheznous.be.