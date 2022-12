Détention de matériel pédopornographique : un Carolo dénoncé par une prostituée

Le principal problème du quadragénaire n’est pas une tendance à la paraphilie ou à la pédophilie, mais bien une "consommation récréative" de cocaïne entre 2016 et 2021. À l’époque, Emmanuel consomme de la poudre blanche deux fois par mois. Et cette consommation entraîne chez lui un état second, l’ayant conduit à attirer les sirènes des autorités judiciaires.