Au départ, cette dernière n’était pas la personne suspectée de détenir les fichiers. C’est son compagnon qui était la cible des enquêteurs. Mais l’enquête n’a rien révélé d’illégal dans le matériel informatique de l’homme. Et au contraire, plusieurs vidéos et images montrant des abus sexuels sur des mineurs ont été découvertes dans le GSM de Valérie, sa compagne. Un an de prison a été requis contre la prévenue, qui a signalé dans son audition ne pas connaître la provenance de ces fichiers sur son GSM, "qu’elle n’a jamais prêté."

Jugement le 10 janvier.