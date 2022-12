Le barreau de Charleroi pleure Jean-Paul Schonnartz

Le Carolo, qui avait l’habitude de plaider plus longtemps que le délai prévu et qui en riait, fut l’avocat de Philippe Van Cauwenberghe quand l’ex-échevin carolo des Sports et du Commerce était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour faux et abus de biens sociaux. Jean-Paul Schonnartz était également l’avocat des policiers et notamment de la zone de police des Trieux lors des faits de rébellion et de violences envers les forces de l’ordre. "Nous avons eu de nombreux dossiers chez lui, rappelle Delphine de Lavareille, la cheffe de corps de la zone de police. C’était quelqu’un de très sympathique et j’ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois dans son bureau pour discuter des dossiers. C’était des échanges très francs et conviviaux, avec une grande leçon de procédure judiciaire au final. Malgré sa grande renommée, c’était un avocat très accessible et qui dégageait du temps pour défendre nos intérêts, lui qui était outré par la violence subie par les policiers."

Celui qui en imposait par son physique et son aura avait encore tout récemment plaidé avec conviction pour la veuve d’une des victimes de la catastrophe ferroviaire de Morlanwelz. "Une de mes conseillères m’a écrit que c’était un très bon avocat et un chic type. C’est ce qui résume parfaitement bien Me Schonnartz, une personne à laquelle nous étions attachés. Les gens sont vraiment tristes, notamment les avocats. C’est une nouvelle à laquelle nous avons du mal à croire, comme si on allait finalement nous annoncer qu’on s’est trompé de personne", ajoute la bâtonnière.