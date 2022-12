Charleroi: la prison ferme pour un voleur récidiviste

La situation judiciaire du prévenu (déjà condamné par le passé pour vols) était tellement problématique que le représentant du parquet se demandait même à l’audience quoi faire avec lui… Le Carolo semblait n’avoir toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Le 30 mai dernier, Loïc avait bénéficié d’une mesure de libération. Et dix jours plus tard, l’individu n’a rien trouvé de mieux à faire que de dérober un parlophone, non pas pour le voler, disait-il, mais bien "pour jouer avec un ami".