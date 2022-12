Expo à Charleroi: 49 tableaux de Derry Turla

L’influence rock du peintre et sa passion pour la musique se ressentent assez bien. Le décor d’un de ses tableaux est par exemple inspiré de la pochette du disque "Pigs" de Pink Floyd. De nombreuses œuvres portent également le nom de "Woodstock". "Il y a eu énormément de photos sur le sujet. J’ai surtout voulu m’intéresser aux émotions des gens dans le public", souligne Derry Turla. Des émotions qui ressortent également de représentations discrètes mais reconnaissables d’immenses artistes comme Charlie Chaplin et son "Kid" ou encore Patrick Dewaere. Parfois, c’est un mélange de temps qui intéresse le peintre. "J’avais envie de représenter un personnage des années soixante devant une vue de Marchienne avec une impression de mouvement de circulation. La confrontation des époques m’intéresse", dit-il. Artiste complet, Derry Turla est aussi le fondateur, en 1993, de l’atelier AGC-ART de Fontaine-l’Évêque.

Cette ASBL a pour but de partager des connaissances artistiques avec des personnes initiées ou non, par le biais d’ateliers et de stages pratiques. Toute personne, avertie à l’art ou non, peut rejoindre le groupe. Les échanges à l’atelier sont fréquents et porteurs d’évolution permanente. Outre ces ateliers, l’association organise des expositions des travaux effectués par les membres.