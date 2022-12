Charleroi: dix jours pour briser les chaines et les préjugés

Plus d’un demi-siècle après les dernières grandes prises d’indépendance des nations d’Afrique, la décolonisation se poursuit et reste un enjeu sociétal central et transversal. C’est désormais la "décolonisation des esprits" qui est au cœur de la réflexion. S’affranchir des modèles dépassés, débusquer les préjugés et stéréotypes qui perpétuent le système raciste, dénoncer toutes les traces visibles de la politique colonialiste, voilà autant d’approches qui seront abordées dans le focus "Decolonize your mind", au théâtre de l’Ancre, du 12 au 23 décembre. La note d’intention de l’équipe du théâtre royal est on ne peut plus claire: "Decolonize your mind a pour objectif de faire le lien entre le passé colonial de la Belgique et ses enjeux actuels, notamment en matière de discrimination et de racisme structurel, tout en abordant l’importante question de l’identité". Au cœur des locaux de la rue de Montigny, de nombreuses activités seront organisées par l’Ancre et ses partenaires. Proposés aux groupes scolaires comme au grand public, ces ateliers et moments de réflexion sont gratuits, accessibles sur réservation à l’adresse mediation@ancre.be. Il y aura notamment des ateliers d’écriture slam, centrés autour des questions d’identité, complétés par une soirée scène ouverte, le 15 décembre à 20 heures. Un atelier de collage, avec détournement d’images post-coloniales, sera proposé le 17 décembre. Un moment de lecture et d’analyse collective aura lieu le 21 décembre, autour du livre L’appropriation culturelle, de Rodney William.