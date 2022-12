Charleroi: Anne Prignon quitte Sambrivest

Ce remplacement était prévu de longue date, depuis un an déjà, en vue du départ à la retraite d’Anne Prignon. Actif en tant que COO (Chief Operating Officer, directeur des opérations) ces derniers mois au sein du groupe, Grégoire Dupuis a pu prendre connaissance des dossiers en travaillant avec sa prédécesseure. "Les défis et challenges sont nombreux ; les prochains mois seront mis à profit pour formaliser les priorités stratégiques du groupe pour les années à venir", dit-il.

Pour rappel, Sambrinvest est une structure de poids, qui gère un portefeuille de près de 200 millions d’euros, dans 305 entreprises et s’est engagé dans 70 millions d’euros d’investissements en 2022.

Consultant financier et contrôleur de gestion de formation, Grégoire Dupuis est revenu à Charleroi en 2019 pour participer à la création de Charleroi Entreprendre, et conseiller la Sogepa (public) pour le Master Plan "Porte Ouest" et le futur "quartier du futur" de la Défense belge à Charleroi.