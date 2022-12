Reprise de la garde hivernale ce vendredi à Charleroi

Onze circuits prioritaires ont été définis dans le plan neige élaboré en collaboration avec le service PLANU (Planification d’urgence). Ces circuits regroupent principalement les grands axes, lignes de bus, quelques points névralgiques, les accès aux hôpitaux, aux maisons de repos, etc. Au-delà des circuits prioritaires, les équipes interviennent dans les rues signalées par la police, les TEC ou les riverains. Pas d’inquiétude pour les réserves de sel. "Nous disposons sur nos sites d’une réserve de 150 tonnes en vrac pour alimenter nos camions et de 25 tonnes de sel en sacs destinés aux cours d’école et aux endroits où nos épandeuses ne peuvent pas circuler", poursuit Éric Goffart.

Cependant, c’est chez le fournisseur que le véritable stock de la Ville se trouve. Via son marché stock, la Ville s’approvisionne au fur et à mesure de ses besoins. "Un nouveau marché sel pluriannuel a été attribué. Outre le sel classique, une partie de nos stocks est constituée de chlorure de calcium, plus efficace lors des températures négatives extrêmes." Pour garantir l’efficacité du service, la Ville dispose de 11 épandeuses et de trois silos de 60 m³ sur les sites de Marcinelle, Gilly et Montignies-sur-Sambre.

Si Charleroi a des obligations à remplir envers le citoyen, les riverains ont eux-mêmes des devoirs. Le règlement de police stipule en effet qu’ils sont responsables de l’état de praticabilité de leur trottoir. Dans ce cadre, ils doivent veiller à dégager un passage suffisant devant leur habitation et, au besoin, saler.