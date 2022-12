Le sac vert Tibi arrive à Charleroi dans un mois

Dès janvier 2023, ces déchets qui étaient jusque-là destinés aux sacs-poubelle blancs et donc incinérés seront valorisés en compost ou transformés en électricité verte, explique l’échevin de la Propreté de Charleroi, Mahmut Dogru, dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. La collecte s’effectuera toutes les semaines, en parallèle aux sacs blancs.

Depuis le début de l’année, le système a été testé dans les entités de Châtelet et Fleurus. Il complète le ramassage des organiques en conteneurs à puce, comme cela existe dans neuf autres communes de la zone Tibi. Sur base des résultats obtenus là où les collectes de sacs bio sont organisées, un objectif de plus de 10 kg par habitant par an paraît atteignable à moyen terme. Au niveau de la ville de Charleroi, il en résulterait une production annuelle de plus de 2 000 tonnes de déchets organiques et, donc, mieux et plus facilement valorisables.

Le sac vert sera proposé au prix de 0,35 euros pour un volume de 20 litres. L’ambition est de permettre aux ménages d’évacuer leurs déchets organiques de manière régulière sans leur imposer d’attendre qu’un grand sac se remplisse. Il faut rappeler que le sac vert biodégradable est très sensible à la chaleur et à l’humidité. Il est conseillé pour cela de laisser refroidir les déchets avant de les jeter, et si possible, de les emballer dans un sachet en papier pour absorber le surplus d’humidité. Pour éviter une détérioration anticipée du sac vert, on veillera à l’installer dans un endroit sec et non confiné, éloigné des sources de chaleur.