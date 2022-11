Renforcer l’inspection sociale

Charles-Éric Clesse, pourquoi avoir fait ce choix de réorientation de carrière ?

C’est un choix dicté par la loi. Après deux mandats successifs, les chefs de corps doivent libérer leurs places. J’ai donc saisi l’opportunité de me consacrer pleinement à la formation, je ne me voyais pas devenir juge où l’on travaille de manière très isolée, qui plus est sans pouvoir d’enquête. J’avais déjà une expertise académique puisque je suis professeur à l’ULB, l’université libre de Bruxelles. J’ai donc choisi cette voie. Le challenge est de taille: préparer les magistrats à ce qui les attend, c’est une manière de servir utilement la justice, et à travers elle l’État de droit.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le métier d’auditeur ?

C’est un métier social qui demande beaucoup d’écoute. Attention: nous ne sommes pas assistants sociaux, nous sommes là pour faire du droit, mais on est confrontés à des situations extrêmement pénibles: des exclusions du chômage que contestent les assurés sociaux, des travailleurs exploités par leurs employeurs… Au-delà du civil, il y a un volet pénal: je suis le garant du respect des législations. En cela, j’ai toujours combattu fermement la fraude et le dumping social, dont l’impact financier est astronomique.

N’est-ce pas la résultante d’un manque d’investissement dans le contrôle et l’inspection ?

Oui, j’en suis convaincu ! Dans notre pays, le coût de la fraude sociale est estimé entre 5 et 10 milliards d’euros chaque année, celui de la fraude fiscale représente 15 à 20 milliards. Faites-le compte: le manque à gagner est de 20 à 30 milliards, alors qu’il n’en manque que 6 pour équilibrer le budget de la Sécu. Cela permet de mesurer à quel point le renforcement des inspections sociales constitue un enjeu ! Or, depuis 2017 où elles ont fusionné avec l’ONSS, le nombre de PV a chuté de 30%. Dans la pratique, la récupération des sommes dues a pris le pas sur la lutte contre la fraude.

Sous votre direction, les dossiers pénaux de l’auditorat ont en revanche considérablement augmenté…

Nous étions à une moyenne de 700 en 2005, chiffre qui a été multiplié quasiment par huit pour atteindre les 5 500. Nous avons mené des actions répressives dans de nombreux domaines: en 2016, le chantier de Rive Gauche a été mis à l’arrêt, j’ai aussi fait fermer celui de Google. Pendant les affaires de Charleroi, j’ai ouvert des dossiers contre des mandataires de l’époque. Il y a aussi eu les manquements de Ryanair…

Avez-vous subi des représailles ou des menaces ?

Des pressions, certainement. Une fois, j’ai été attendu à ma voiture dans le cadre d’un dossier de fraude, et pendant les affaires, j’ai découvert avoir été mis sur écoute. Pour Ryanair, j’ai reçu un courrier du big boss me rappelant à plus de considération à l’égard de son entreprise, créatrice d’emplois.

Votre pire journée à l’auditorat ?

Quand je me suis rendu sur les lieux d’un accident mortel dans une exploitation agricole à Roux. C’était en 2010: un jeune de 18 ans était décédé en essayant d’extraire un bulldozer embourbé. à mon arrivée, la Police m’attendait. Et les parents aussi.

Est-on préparé à ça dans votre profession ?

Non, aucun cycle d’étude ne prépare à ça. Et ce qui est dommage, c’est qu’il n’existe aucun dispositif d’aide psychologique pour les magistrats, contrairement à la Police.

Quel a été votre meilleur moment ?

Ma prestation de serment comme auditeur. Elle venait dans le prolongement de mon engagement pour le droit social, depuis l’université jusqu’à mon job de jeune avocat. Au cabinet Van Hoestenberghe à Charleroi, nous défendions les dossiers d’affiliés de la FGTB.

Un regret ?

Le manque d’effectif. Nous ne sommes que neuf auditeurs du travail dans l’ensemble du pays, avec une centaine de travailleurs. Alors que pour faire face à l’afflux de dossiers auquel nous sommes confrontés, nous devrions être 50% de plus !

Cela dit, le problème n’épargne aucune instance judiciaire. Quand il était ministre de tutelle, Koen Geens a limité le personnel des tribunaux à 90% de leur cadre, ce qui a eu et continue à avoir des effets catastrophiques sur la santé avec une explosion des burn-out. Nous avons beau être constitutionnellement le troisième pouvoir, nous sommes le parent pauvre de l’État de droit !

Que retenez-vous de Charleroi, vous qui êtes brabançon ?

En arrivant, je ne connaissais pas du tout cette ville où j’ai passé l’essentiel de ma vie, depuis 1995. J’y ai noué de nombreux contacts, j’ai surtout appris à découvrir sa population, très chaleureuse et accueillante.