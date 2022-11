Mère et fille, encore et toujours devant le tribunal de Charleroi

Une chaise lancée et un coup de bouteille de whisky

Les 25 et 26 septembre 2021, Isabelle a été victime de deux scènes de coups et blessures. La première concerne un lancer de chaise et d’ordinateur portable, alors que la fille de Gilberte était occupée à faire ses cartons pour enfin prendre ses distances avec sa maman. La seconde scène, le lendemain, concerne un coup de bouteille de whisky et deux gifles assénées par la maman. Interrogée sur ces deux scènes, la septuagénaire prétend ne pas se souvenir d’une des deux scènes à cause de la boisson.

Pour la scène du 25 septembre, Gilberte affirme que sa fille s’est "probablement blessée" en voulant se saisir de la chaise. "Son ami est entré chez moi et m’a frappé à l’arrière de la tête. J’ai voulu me venger en prenant une chaise, mais elle s’est interposée et en essayant de reprendre la chaise de mes mains, elle s’est probablement blessée", explique-t-elle.

Aujourd’hui, mère et fille ne s’adressent plus la parole et vivent loin l’une de l’autre. Gilberte, de son côté, confirme avoir cessé toute consommation d’alcool. Le parquet ne s’oppose pas à lui octroyer une mesure d’absorption avec une précédente condamnation à un an de prison avec un sursis probatoire. Ce qui est l’unique mesure de faveur sollicitée par la défense, qui insiste sur la relation particulièrement toxique entre les deux femmes comme contexte.

Jugement pour le 11 janvier.