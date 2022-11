À Charleroi, elle est au rendez-vous pour les chèques sport dont le nombre a continué à s’accroître en 2022. Comme l’indique l’échevin des Sports Karim Chaïbaï, la Ville en a octroyé 837. C’est donc mieux que l’année précédente, où l’on en était à un peu plus de 700. Pour mémoire, ces chèques dont la Ville a doublé la valeur en en portant le montant de 50 à 100 euros représentent une dépense de 83 700 euros pour les finances locales, un chiffre qui pourrait encore légèrement augmenter vu le traitement de demandes incomplètes. Quant aux refus notifiés, 98 l’ont été en raison d’une rentrée tardive des dossiers, 75 pour non-respect des conditions d’octroi.

Le chèque sport est un moyen de promouvoir le sport auprès des jeunes et des seniors. Pour en bénéficier à Charleroi, il faut y être domicilié, avoir entre 4 à 18 ans ou 65 ans et plus et enfin, pratiquer une discipline en club ou en cercle sportif sur le territoire communal, cela dans certaines limites de revenus. C’est ainsi que les seuils d’accessibilité ont été revus à la hausse l’an dernier: d’un peu plus de 21 000 à 30 000 euros pour les ménages ayant une personne à charge, de 27 500 à 35 000 pour ceux en comptant deux, de 33 567 à 40 000 pour ceux en ayant trois, une majoration de 5 000 euros bruts annuels par personne supplémentaire à charge et enfin des revalorisations pour les pensionnés ainsi que les isolés.

Selon l’échevin, "la volonté était d’étendre l’aide au-delà des familles précarisées, à celles de la classe moyenne ou qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté". Le chèque sport permet à ses bénéficiaires de payer leur cotisation pour l’année. Il ouvre également un droit d’accès à la piscine Hélios à tarif réduit.