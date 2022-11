Charleroi: le genre au sein de l'égalité administrative

La question de genre, sous toutes ses formes, constitue un enjeu sociétal majeur, en ces premières décennies du troisième millénaire. À Charleroi, un nouveau pas vient d’être franchi, que peu de villes et communes wallonnes ont posé jusque-là: l’administration vient de se doter d’une "référente genre" qui a donc pour mission transversale de promouvoir la question chez tous les travailleurs et travailleuses de la Ville, tout en s’assurant que le critère de genre soit, à terme, respecté dans les dossiers répondant aux appels à projets, entre autres. Et ce, avant tout, sous ses aspects liés à l’égalité Homme-Femme. Jennifer Hiernaux évoque concrètement son parcours et ses missions: "Je travaille à la Ville de Charleroi depuis 8 ans, la thématique du genre m’intéresse, j’ai donc répondu présent quand l’appel a été lancé pour un référent en la matière. Au-delà de ma formation d’assistante sociale, j’ai suivi un certificat en Genre et Sexualité à l’ULB. Je travaille de manière transversale à tous les services communaux, et je peux promouvoir des dossiers aussi concrets que le recours à l’écriture inclusive ou la promotion du congé de paternité".