Charleroi: bientôt une remise à jour complète des panneaux urbains

Des panneaux directionnels obsolètes ou manquants, quand ils ne se trouvent pas dans un état de détérioration qui les rend illisibles ; des indications qui ont vieilli, et appellent une mise à jour: Charleroi n’échappe pas à cette triste réalité. C’est dans ce cadre que la Ville a lancé un marché de signalétique globale dont les modes et conditions de passation ont été approuvés au conseil communal du 28 août dernier. Dans le dernier bulletin des questions écrites, l’échevin Xavier Desgain en charge de la mobilité indique que la procédure en est actuellement à l’analyse des offres. L’étude devrait donc pouvoir débuter en 2023, elle intégrera un volet "affichage dynamique du parking", portant sur le choix et l’implantation de panneaux intelligents renseignant en temps réel la disponibilité de stationnement en centre-ville ou l’inaccessibilité de certains lieux en raison d’événements ou de chantiers. La volonté est de remettre de l’ordre et de la cohérence à la fois dans la signalisation routière traditionnelle, pour les automobilistes, et dans celle à l’usage des piétons et cyclistes. Par exemple, un voyageur qui sort de la gare de chemin de fer ne trouve aucune information sur la direction à prendre pour rejoindre l’hôtel de ville ou le palais de justice. Il n’existe pas non plus d’indication pour atteindre les attractions touristiques et musées de Charleroi, ni les points d’intérêt. L’ambition est de revoir toute la signalisation en commençant par le cœur urbain. Sans oublier le ring R9. Quand un usager l’emprunte, il doit mieux identifier la sortie appropriée pour rejoindre sa destination. À ce jour, les quartiers sont mal renseignés, ce qui explique que des véhicules se perdent. Tout est ainsi à revoir. Dans un second temps, ce qui aura été fait en cœur de ville sera étendu au reste du territoire.