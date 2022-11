Face à des promesses politiques non tenues et à des reports de la faute sur l’autre, je constate, et déplore, que rien n’avance sur nos fronts de revendications interprofessionnelles.

Pouvez-vous les rappeler ?

Pour l’essentiel, ils sont au nombre de quatre. Nous demandons d’abord l’application à 100% de l’enveloppe bien-être, ensuite la sortie du carcan de la loi de 96 qui régit l’augmentation des salaires. Sur ce point, je souligne que l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le seul organisme qui regroupe à la fois les entreprises, les syndicats et les membres des gouvernements, a observé que la position de la Belgique – le refus de revoir cette loi – constituait une atteinte aux libertés syndicales. Enfin, nous exigeons un blocage des prix de l’énergie, du moins de l’électricité, et des mesures de taxation des surprofits dans les secteurs où d’énormes bénéfices s’effectuent sur le dos des crises que nous traversons.

Nous avons à Charleroi deux des présidents de partis de l’aile progressiste, à savoir le PS et Écolo, des gouvernements fédéral et wallon. Leur appui est-il efficace ?

C’est bien ce qui nous inquiète: non, pas assez. Paul Magnette et Jean-Marc Nollet s’étaient engagés à dissocier l’application des 100% de l’enveloppe bien-être. Nous sommes quasiment en décembre de cette année 2022 et on voit bien que le dossier reste au point mort ! Tout ce qu’ils nous avaient assuré qu’on n’aurait pas à subir est en train de se produire. Et cela par la seule résistance du président du MR, leur « partenaire » de la Vivaldi et de l’exécutif wallon.

L’État n’en fait pas assez pour aider les citoyens à traverser la crise énergétique ?

Je vous renvoie à un rapport récent de l’institut Bruegel selon lequel notre pays est le sixième d’Europe à faire le moins, devant Chypre, l’Irlande, l’Estonie, la Finlande et la Suède qui consacrent à cette politique des parts de leurs PIB encore plus restreintes que la nôtre (0,8%). Cela veut dire que quinze états font mieux.

Venons-en aux enjeux de Charleroi Métropole. Êtes-vous confiant sur la mise en œuvre des actions de relance socio-économique ?

Sur le plan de la méthode, notre région est un modèle. C’est non seulement un lieu de concertation, c’en est un de construction d’une vision cohérente. Si on fait le lien avec la Wallonie, il a fallu là-bas un coup de gueule des interlocuteurs sociaux pour recentrer les priorités. En tant que syndicaliste, un élément me perturbe: c’est comment on fait le lien entre l’avenir et le présent. À Charleroi, nous restons avec le taux d’emploi le plus faible et des durées de chômage qui s’allongent ! Des projets ont été arrêtés pour sortir de l’ornière, à commercer par le programme Territoire zéro chômeur de longue durée. Si le projet existe, on ignore toujours à ce stade quand il va démarrer, faute de feu vert wallon. De manière générale, nos décideurs politiques ne tiennent pas assez compte de l’urgence…

C’est vrai à tous les étages…

Oui, et cela altère la confiance des citoyens dans leurs institutions ! On met en place des solutions qui tardent à se concrétiser. Bien sûr, on ne peut pas construire une société sans contre-pouvoir mais quand le pouvoir lui-même manque d’efficacité (soupir) En outre, le politique doit être conscient de la limite de son action. On a beau mettre en place les meilleures conditions d’un développement, sans investisseurs, on ne peut aller nulle part !

Parlons-en ! Il y a de bonnes nouvelles à Charleroi, notamment l’implantation d’Aerospacelab et la création du parc d’attractions Legoland, si l’accord se confirme

C’est ce qui me fait dire que notre région est porteuse d’espoirs ! Elle a mis en place des écosystèmes vertueux, mais les arbres ne doivent pas pour autant cacher la forêt. Quant à la hausse des prix annoncée dans de nombreux secteurs, j’insiste sur le fait qu’elle ne résulte pas de la loi de l’offre et de la demande, mais de la spéculation. Nous devons nous y montrer particulièrement attentifs.

Sur le terrain, de nombreux délégués syndicaux souffrent. Ils se plaignent d’être confrontés à une multiplication des problèmes et se sentent souvent démunis, parfois même abandonnés par leurs structures syndicales. Qu’en pensez-vous ?

Dans notre monde, tout se complexifie. Le travailleur divorcé qui a des difficultés à faire face à ses obligations alimentaires et qui en plus ne parvient plus à payer ses factures d’énergie se tourne vers son délégué parce qu’il n’a personne d’autre à qui se confier. Mais nos délégués ne sont pas non plus des assistants sociaux. Ils sont là pour défendre et conquérir des droits. Au quotidien, la hiérarchie syndicale peut apparaître déconnectée du terrain, mais elle fait son boulot dans les lieux de négociation et de concertation sociale où il faut des rapports de force ! En fait, notre action s’effectue à plusieurs niveaux. L’un ne doit jamais empêcher l’autre.