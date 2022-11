Le CPAS de Charleroi au cœur de la prévention santé

Dès la fin de ce dépistage, les participantes et participants reçoivent d’éventuelles recommandations sanitaires, le cas échéant. Entamés, hier matin, au Passage 45, ces dépistages gratuits devaient se poursuivre au sein du siège central du CPAS, à l’ombre du stade du Pays de Charleroi.

Le président du CPAS carolorégien, Philippe Van Cauwenberghe, le souligne: "C’est la première fois que nous procédons à cette campagne de dépistage cardio-vasculaire gratuit. Nous avons d’abord mobilisé notre personnel autour de ce projet et ils ont été quelque 150 à s’inscrire pour ces séances, en matinée et l’après-midi". En y ajoutant les bénéficiaires touchés le jour même, le CPAS s’attendait à un résultat de plus de 200 dépistages effectués. "Pour nos membres du personnel, reprend Philippe Van Cauwenberghe, cela s’inscrit dans la politique en cours qui vise plus de bien-être au travail. Mais pour les bénéficiaires du Passage 45, et de nos Espaces Citoyens, qui ont été également visés par ce processus, on touche à un axe central de l’Action sociale, à savoir l’accès à la Santé pour tous".

Pour joindre l’utile à l’agréable, fruits et petites boissons, chaudes ou fraîches, étaient offertes à la sortie du test de dépistage. La volonté était évidemment que cette première fois convainque tous les participants, et de réitérer le rendez-vous dans le futur. "Nous espérons aussi que cette action préventive aidera, surtout en ce qui concerne nos bénéficiaires, à une prise de conscience que la santé, c’est important. Et que même dans le contexte de crise actuelle, les soins de santé ne doivent jamais être sacrifiés", conclut le président du CPAS.