Charleroi: la salle de sport du Roctiau bientôt conforme

L’échevin de la Jeunesse et des Sports, Karim Chaïbaï, se réjouit de l’avancée de ce dossier: "Les jeunes du quartier et les associations qui y travaillent attendaient cela avec impatience. Il y a notamment un projet sportif autour de la boxe qui va y voir le jour. Et la salle du Roctiau sera également un lieu de vie et de rencontre pour les jeunes et les mouvements de jeunesse".