Selon le jugement, l’homme détenu à la prison de Lantin fut l’auteur de deux vols, commis en quelques jours en août 2021. Le premier fait a eu lieu dans une librairie, où des cigarettes, des bouteilles d’alcool et des billets de loterie ont été volés. Ainsi qu’une somme de 200 €. Quelques jours, plus tard, Hakim ne conteste pas avoir volé 50 € dans un second commerce. L’homme condamné a formé opposition au jugement.

Me Jean-Paul Reynders estime que son client n’a rien à voir avec le larcin. Comme le démontrent les traces papillaires découvertes sur les lieux, appartenant en partie à son client. "Certaines des six traces découvertes appartiennent à un autre homme, qui conteste son implication. Il n’y a aucune trace à l’intérieur du commerce, et mon client ne se reconnaît pas sur les images." Un acquittement, au bénéfice du doute, est sollicité.

Aucune difficulté, par contre, pour le second vol reconnu par l’opposant. Il faut dire qu’être interpellé sur place par le propriétaire du commerce, après avoir chuté d’une fenêtre pour quitter l’endroit ne laisse peu de place au doute. L’avocat liégeois plaide une absorption, avec un précédent jugement condamnant Hakim à 15 mois de prison pour d’autres vols.

Le parquet rejoint le point de vue de la défense, en plaidant aussi un acquittement pour le premier vol vu les traces papillaires de Hakim découvertes à l’extérieur de la librairie. Dix mois de prison ferme sont requis.

Le dossier a été mis en continuation au 12 décembre prochain.