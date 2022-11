En 2021, le garçon de 24 ans a commis huit vols à l’étalage. Les magasins ciblés ? Colruyt, Delhaize et Carrefour Market. Et à chaque fois, le jeune homme a cru tromper tout le monde. En vain . "Il a rempli son sac à dos, ses poches ou alors a glissé la marchandise volée sous ses vêtements", résume le parquet. D’après le prévenu, ces vols ont été commis pour se nourrir. "J’ai un peu de mal à croire qu’on puisse se nourrir en volant des bouteilles d’alcool", nuance la substitute du procureur.

Un vol avec violence

Lors d’un des faits, un agent de sécurité a bien tenté de stopper le voleur, en fuite. Mais Logan a réagi en le repoussant. Un vol avec violence est donc reproché au jeune détenu, finalement attrapé par un client sur le parking du magasin. Dix-huit mois de prison ferme sont requis contre le prévenu, "qui a déjà obtenu toutes les chances possibles", juge le parquet.

Me Vanardois, à la défense, appelle à la clémence du tribunal correctionnel envers son client. En tenant compte de son parcours de vie et de sa situation carcérale.

"Il est livré à lui-même dès le plus jeune âge, avec une mère atteinte d’une déficience mentale et un père toxicomane. L’alcool, ça se revend et cela lui permet de financer sa dépendance aux produits stupéfiants."

Jugement début janvier 2023.