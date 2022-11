Charleroi: des arbres fruitiers cherchent foyers

Pour cette édition 2022, ce sont principalement des groseilliers, des cassissiers et des framboisiers qui seront distribués sur le territoire de Charleroi Métropole. Voici les principaux rendez-vous: ce samedi 26 novembre, à Charleroi, sur la place Verte, de 10h à midi ; à Châtelet, sur la place du Marché, de 9h à 11 h ; à Chimay, sur le Ravel, au centre de la ville, de 10h à midi et à Gerpinnes, en deux endroits, place de l’Église à Acoz et place d’Hymiée à Hymiée, de 10h à midi, les deux fois.

D’autres rendez-vous sont également programmés ce dimanche 27 novembre: à Gerpinnes, en deux endroits, place des Marronniers, à Joncret et au Try d’Haies, à Loverval, de 10h à midi, les deux fois ; à Momignies, buvette du Kursaal, de 10h à midi et à Montigny-le-Tilleul, au 32 rue de la Place, de 9 h 30 à 11 h 30.

Enfin, sur Sivry-Rance, la distribution aura lieu un peu plus tard: ce sera le samedi 3 décembre, au parc de Sautin, de 10h à midi.