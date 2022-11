Charleroi: le Musée de la mine déménage au Cazier

Né dans les années 60 avec pour objectif de montrer aux citoyennes et citoyens mineurs ce qu’est le "travail de fond", l’installation qui a passé une partie de sa vie dans les souterrains du Château Bivort, siège de l’administration communale de Fontaine-l’Evêque à l’ouest de la métropole carolorégienne, ce qui est ensuite devenu le Musée de la mine, a fini par fermer en 2006. Après 15 ans d’abandon quasi-total, la petite commune a pris contact avec le Bois du Cazier, ancienne mine connue internationalement pour son dévouement à l’univers industriel du charbon, en tant que lieu de mémoire et patrimoine de l’Unesco.

Après un déménagement nécessitant d’importants moyens, dont un locotracteur pesant 4,5 tonnes, qui avait été monté sur place mais n’est aujourd’hui plus démontable en raison de la rouille, les machines ont été nettoyées, poncées, traitées contre l’oxydation et installées dans une nouvelle scénographie, juste à côté d’un chevalement du Bois du Cazier.

Du nécessaire pour creuser un tunnel et excaver les pierres au matériel de récolte du charbon, en passant par les wagonnets transportant du charbon et ceux utilisés pour déplacer les mineurs dans les profondeurs de la terre, c’est une "nouvelle pierre à l’édifice du Bois du Cazier" qui est désormais visitable à Marcinelle, comme le signale le bourgmestre de Fontaine-l’Evêque, Gianni Galuzzo. "C’est un moment de grande émotion pour la Ville de Fontaine-l’Evêque, on répare une erreur. Mon grand-père était mineur de fond, venu de Sicile et mort de la silicose, la" maladie des mineurs ", ça me tient aussi particulièrement à cœur que ce matériel serve de façon didactique et mémorielle".