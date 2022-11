Charleroi: le grand retour de Jeu T’Aime à Dampremy

Maintenant que le pire de la pandémie est passé, le rendez-vous reprend toute sa voilure: la grande journée Jeu T’Aime, initiée par Yapaka, et concrétisée, sur le terrain, par le service ATL (Accueil Temps Libre) de la Ville de Charleroi, revient au CEME de Dampremy, rue des Français, 147. Ce dimanche 27 novembre, de 10 heures à 18 heures, quasiment tous les locaux du Centre Espace Meeting Européen seront consacrés au jeu sous toutes ses formes: un espace pour les tout-petits sera aménagé, des jeux anciens en bois seront disponibles, une grande sélection de jeux de société actuels et originaux sera aussi proposée, tout comme des jeux gonflables, rafraîchissements, petite restauration et beaucoup d’autres surprises. L’accès au CEME pour cet événement est totalement libre et gratuit.