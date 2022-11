Charleroi: actuellement 1550 permis de détention d'animaux délivrés

Interrogée par la cheffe de groupe C + Anne-Sophie Deffense et par le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos, l’échevine a précisé qu’à la mi-novembre, 1 573 permis avaient ainsi déjà pu être octroyés, soit la totalité des demandes en ligne. L’entrée en vigueur de la législation avait donné lieu à un afflux de dossiers: entre 45 et 60 par jour en moyenne, samedis et dimanches inclus. Le retard a été résorbé.

Pour aider les agents, le département informatique de la Ville a élaboré un logiciel de gestion semi-automatisé. Il est utilisé depuis le début de ce mois de novembre. Comme d’autres Communes wallonnes, Charleroi a dû définir elle-même un cadre et des procédures de travail pour traiter les demandes de permis qui arrivaient par paquets. "Nous avons d’abord essayé de le faire individuellement en appelant les citoyens à remplir un formulaire disponible sur notre portail Internet. Mais nous avons été à ce point submergés qu’il a fallu changer de stratégie." Il semble à présent que tout soit en place pour faire face à cette nouvelle mission. À ce jour, aucun permis n’a été refusé. Et pour cause: la liste des personnes interdites de détention d’animaux domestiques ne compte pour l’instant aucun Carolorégien ni Carolorégienne.

S’il n’est pas encore accessible aux communes, ce cadastre élaboré par le SPW devrait l’être sous peu, dès qu’il aura été finalisé. "Quant à une baisse du nombre d’adoptions en refuges, on manque encore de données et de recul pour en analyser l’évolution. Mais ce sera fait", a annoncé l’échevine Alicia Monard.