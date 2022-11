Les kots étudiants à Charleroi soumis à un label de qualité

L’échevine et son équipe le soulignent d’emblée: ce label présente de nombreux avantages, pour les trois parties prenantes du projet. "Pour les étudiants et leurs parents, ça facilite les recherches d’un logement et ça assure la qualité et la sécurité du kot. Pour les propriétaires, c’est une visibilité garantie. Pour la Ville, ça permet de maintenir un cadastre des kots existants et d’en maîtriser l’offre, tout en pouvant promouvoir la qualité des logements proposés".

Puisque la création d’un kot n’est pas soumise à la demande d’un permis d’urbanisme, ce label aura ce bien-fondé de répondre à plusieurs critères impératifs ; principalement le respect du CoDT (Code wallon du développement territorial), de critères de salubrité et de surpeuplement, du règlement communal en matière de prévention incendie, de taxes communales en ordre de paiement ainsi que la garantie que le logement ne soit effectivement loué qu’à des étudiantes et étudiants. Au-delà, la Ville a établi une liste de 16 critères de qualité, la volonté étant que le label C Mon Kot ne soit attribué qu’à partir d’un minimum de 5 critères rencontrés, dans cette liste de 16. Ici, l’on peut citer un PEB compris entre A + et B ; la présence d’un espace extérieur ; un local pour les véhicules de mobilité douce ; un système de sécurité ; un nettoyage prévu pour les parties communes ; un arrêt de bus desservant une école supérieure dans un rayon de 250 mètres ; une connexion Internet ou, encore, la proximité de commerces de première nécessité.

La procédure est entamée, dès cette fin d’année 2022. Le formulaire de demande doit être introduit par courriel ou par courrier recommandé par les propriétaires, incluant le contrat de bail étudiant et le certificat PEB. L’examen du dossier sera suivi par une enquête sur le terrain. L’attribution du label sera valable 5 ans et se traduira aussi par des stickers apposés sur le bâtiment, les boîtes aux lettres, sur des porte-clés, aussi, avec un relais sur le site Internet de la Ville, entre autres.