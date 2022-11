C’est une opportunité qui s’est muée en choix. Quand le cdH a négocié sa participation à la majorité communale de 2012 avec le PS et le MR, je venais de terminer l’École nationale d’administration (ENA) en France, après une expérience d’avocat et des postes successifs dans des cabinets politiques. À l’époque, je me destinais à une carrière dans la diplomatie ou l’administration, j’avais candidaté à l’Unesco et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Mais plutôt que de partir à Paris ou à Londres, la proposition m’a été faite de… rester à Charleroi pour en devenir échevin des Travaux et des Bâtiments (rires). J’avais travaillé dans l’équipe de Jean-Jacques Viseur sous son mayorat, puis pour Benoît Lutgen quand il était ministre wallon des Travaux. Je me suis donc lancé dans l’aventure avec enthousiasme. Je me souviens que des partenaires de notre coalition m’avaient souhaité « bonne chance »: les compétences qui m’avaient été dévolues n’étaient pas un cadeau !

Et qu’en dites-vous dix ans plus tard ?

Je m’y épanouis toujours. J’ai laissé, en 2018, les Bâtiments à mon collègue Xavier Desgain pour reprendre en gestion les entreprises, les indépendants et le numérique, d’autres beaux challenges ! En voirie, nous venons de passer le cap des 520 rénovations, ce qui fait en moyenne plus d’une exécution par semaine depuis mon installation ! C’est nettement au-delà de ce que je pensais pouvoir réaliser.

Vous avez pris goût à la politique ?

Celle de proximité ! Dans les fonctions que j’occupe, je me sens utile. Mon travail impacte positivement la vie des gens dans leurs quartiers, je m’efforce de répondre personnellement à tous les mails qui me sont envoyés, une vingtaine chaque jour. Ce qui me réjouit aussi, ce sont les excellentes relations avec mon administration. La machine est relancée, on avance bien.

C’est ce dont vous vous montrez le plus fier ?

Oui, nous avons réamorcé les investissements ! Je me suis appuyé pour cela sur des techniques en usage à la Région wallonne et notamment les marchés stock. Nous recourons moins au budget ordinaire et davantage à l’extraordinaire où nous disposons de marges. Les résultats sont visibles dans chacun de nos cinq districts.

Pour vous, quel a été le pire moment de vos dix ans au collège ?

Quand j’ai appris que notre président de parti débranchait la prise du PS au gouvernement wallon, un exécutif présidé à l’époque par Paul Magnette qui était bourgmestre empêché. Pendant un an et demi, nous avons vécu à Charleroi dans l’incertitude du lendemain. Personne ne pensait nous voir remonter en majorité à Charleroi en 2018: le choix de constituer une force centriste avec C + et de récolter le cinquième score en voix de préférence, toutes listes confondues, nous a sauvés la mise.

Et votre meilleur souvenir d’échevin ?

Les premiers résultats de notre majorité dans les travaux de la Ville Haute. C’était le plan Vauban. Quand il s’est achevé, j’ai pris conscience que c’était possible de relancer la machine, de rénover notre infrastructure. Cela a nourri nos ambitions. Jamais autant de moyens n’auront été consacrés à la voirie à Charleroi !

Serez-vous candidat à votre succession en 2024 ?

Il est très probable que je mène une liste Les Engagés à Charleroi ! Si le parti me le demande, je serai à son service pour l’aider à gagner aux fédérales et régionales de 2024, mais ce qui m’intéresse c’est de continuer à œuvrer au renouveau de ma ville au travers d’un troisième mandat.

On évoque la possibilité d’un rapprochement avec le groupe DeFI. Quel est votre sentiment à ce propos ?

La question n’a pas encore été abordée à notre niveau, et encore moins ses répercussions politiques sur l’élaboration des listes électorales. Mais l’idée d’un rassemblement des centristes progressistes de Charleroi me paraît pertinente et mérite une large réflexion. Pour m’en tenir à l’arithmétique pure des résultats, le total de nos voix et de celles de DéFI nous placent en troisième position derrière le PS et le PTB, mais devant le MR et Écolo. Au plan local, cela ouvre des perspectives pour l’avenir !

Que vous a appris votre métier sur la politique ? Et que vous a appris la politique sur vous-même ?

Qu’il est possible de faire de la politique différemment qu’en invectivant et en agressant l’autre ! À titre personnel, je ne me retrouve pas dans les posts à flux continu sur Twitter. Ce qui m’intéresse, c’est le contact direct avec les gens, le concret. On peut sans doute exister en politique avec des mots mais pour durer, il faut des actes et des bilans.