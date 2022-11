Charleroi: une action symbolique pour "ramener la Coupe à la raison"

Accompagné par le député Écolo Jean-Philippe Florent, qui participe activement à la démarche en cours, Christophe Clersy a expliqué qu’une proposition de résolution avait été concoctée et qu’elle serait soumise immédiatement au Gouvernement régional. "Dès aujourd’hui, nous demandons un audit des droits humains et de l’impact climatique avant l’attribution des grands événements sportifs. La FIFA, le CIO et les autres structures du genre doivent prendre leurs responsabilités. La prochaine Coupe du monde de football, en Amérique du Nord, comprendra des déplacements de 4 000 kilomètres, entre Toronto et Mexico City, ça n’est plus tenable face aux enjeux environnementaux globaux", ont-ils souligné.

Concrètement, les deux députés verts espèrent pouvoir enclencher un processus qui, de relais en relais, permettra d’influer au plus haut niveau de pouvoir, jusqu’à l’Europe. En substance, cette proposition de résolution comprend notamment un code de conduite pour les élus wallons face à ces grands événements sportifs ; un encadrement des aides publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en matières sportives, selon l’impact climatique et humain ; une demande pour que le gouvernement Fédéral rappelle à la FIFA et au CIO leurs chartes fondatrices et les valeurs qui s’y trouvent et qui sont clairement estompées. "Enfin, conclut Jean-Philippe Florent, nous demandons que la FIFA impose au Qatar la mise en place d’un fonds de compensation pour dédommager les familles des victimes des chantiers de construction de cette Coupe du monde".