Charleroi : en manque de cocaïne, le quinquagénaire multiplie les vols

Deux pharmacies visées

Le 6 septembre dernier, Morat a fait mine d’être armé pour se saisir des 500 euros se trouvant dans la caisse d’une pharmacie carolo. Deux jours plus tard, rebelote dans une pharmacie à Monceau-sur-Sambre où une employée fut bousculée pour parvenir à la caisse. Aujourd’hui, le parquet affiche son inquiétude face à l’attitude de Morat, qui admet lui-même ne pas être totalement débarrassé de son addiction. "Encore aujourd’hui, cette addiction est dans ma tête. Si je sors aujourd’hui, je sais que je vais retomber dedans. Je suis vraiment très loin et je ne me suis même plus occupé de mes enfants à cause de ça."

Outre l’addiction de Morat, ce qui pose également problème est son casier judiciaire et les nombreuses chances obtenues. Depuis 1997, le quinquagénaire empile les condamnations et les mesures de faveur pour viol, vols, coups et blessures, etc. Visiblement, la confiance octroyée par la justice n’a pas été rendue par Morat. La meilleure preuve est qu’au moment des huit vols, il était censé se tenir à carreau via un bracelet électronique. "Mais il a été considéré comme évadé puisqu’il l’a brisé", rapporte le substitut Vervaeren. Que faire ? Requérir la moitié de la peine maximale possible, c’est-à-dire 10 ans de prison. "La première vocation de la prison est d’essayer d’aider à remettre les gens sur le droit chemin, la deuxième est de garantir la sécurité des gens et de la société."

Pour Me Beia, c’est une peine modérée qui doit être prononcée contre son client. En tenant compte de son passé judiciaire, mais aussi de son addiction. "C’est comme un clou qui est mal planté et sur lequel on continue à taper sans arrêt. Ça ne changera rien. Au contraire, il faut retirer le clou et le redresser", estime l’avocat. Jugement dans deux semaines.